وول ستريت جورنال: روسيا ساعدت الحوثيين على مهاجمة سفن تجارية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الخميس إن روسيا قدمت بيانات لجماعة أنصار الله (الحوثيون) لمساعدتهم في مهاجمة سفن غربية في البحر الأحمر.

وأضافت أن الحوثيين تمكنوا من استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية الروسية لاستهداف سفن بصواريخ باليستية ومسيّرات، وفق ما نقلته عن مسؤولين أوروبييْن في مجال الدفاع ومصدر مطلع على الملف لم تسمه.

وأردفت أن البيانات تم تمريرها إلى الحوثيين من خلال أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وشرحت الصحيفة أنه منذ بداية هجمات الحوثيين، بدأت معظم السفن التي تعبر البحر الأحمر إغلاق إشارات الراديو الخاصة بها حين تقترب من اليمن، مما يجعل تعقبها ممكنا فقط من خلال الأقمار الاصطناعية.

ولم تعلق الحكومة الروسية ولا الحوثيون حتى الآن على ما أوردته الصحيفة.

ويستهدف الحوثيون منذ نهاية العام الماضي سفن شحن إسرائيلية أو أخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، دعما لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.