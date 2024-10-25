هاريس وترامب يغازلان "المترددين" في تكساس

تحل كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب اليوم الجمعة في ولاية تكساس الحدودية مع المكسيك، في مسعى لكسب أصوات الناخبين المترددين.

وقبل أقل من 10 أيام من يوم الاقتراع المقرر في الخامس من الشهر المقبل، ستتطرق هاريس (60 عاما) لقضية الإجهاض فيما سيركز الجمهوري (78 عاما) على أزمة الهجرة غير النظامية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ليز تشيني.. هل تساعد هاريس أم تضرها؟ list 2 of 2 رويترز: قراصنة إيرانيون باعوا رسائل خاصة بترامب end of list

وتعقد هاريس تجمعا انتخابيا في هيوستن (كبرى مدن تكساس) ويتوقع أن تنضم إليها على المسرح المغنية الشهيرة السمراء بيونسيه على غرار تجمع سابق لها في أتلانتا شارك فيه أسطورة الروك الأميركي بروس سبرينغستين دعما لها.

أما المرشح الجمهوري فمن المتوقع أن يجدد انتقاداته لهشاشة حدود الولايات المتحدة الجنوبية من خلال كلمة يلقيها في عنبر للطائرات في أوستن عاصمة ولاية تكساس معقل الهجرة غير النظامية في البلاد.

وسيسجل ترامب بعد ذلك مدونة صوتية (بودكاست) مع جو روغان مقدم البرامج الذي يلقى شعبية في صفوف الرجال خصوصا.

ويتبع المرشحان من خلال هذه المحطة في تكساس، الإستراتيجية نفسها القائمة على التركيز على مواضيع قد تجلب لهما أصواتا إضافية في الولايات الرئيسية.

ومن بين هذه الولايات تكساس المحافظة التي يتوقع أن تهدي لدونالد ترامب أصوات ناخبيها الأربعين الكبار.

وتظهر آخر استطلاعات للرأي استمرار المنافسة المحمومة بين المرشحين لدخول البيت الأبيض في الولايات السبع الأساسية التي ستحسم نتيجة الاقتراع.