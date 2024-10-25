مقتل 46 في الفلبين جراء العاصفة المدارية ترامي

ارتفع عدد ضحايا العاصفة المدارية "ترامي" التي تضرب الفلبين إلى 46 قتيلا اليوم الجمعة مع وجود 20 آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن الوفيات والإصابات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى ذات صلة بالعاصفة، وأغلبها في منطقة بيكول وسط البلاد التي تعرضت لأمطار غزيرة.

وقالت الحكومة إن 240 ألف شخص تقريبا يلوذون بمراكز إجلاء، بالإضافة إلى وجود 7510 مسافرين عالقين في الموانئ، في حين تم إلغاء 36 رحلة جوية اليوم الجمعة.

من جانبه، أمر رئيس البلاد فرديناند ماركوس الابن بتوجيه الدعم إلى المناطق الأشد تضررا، في حين حذر المسؤولون من أن نمط الطقس قد يؤدي إلى عودة العاصفة لتجتاح البلاد بأمطار غزيرة ورياح عاتية من جديد الأسبوع المقبل.

وضرب مركز العاصفة المدارية "ترامي" البطيئة التحرك، والمعروفة محليا باسم "كريستين"، جزيرة لوزون أمس الخميس برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة تقريبا، وأفاد بعض المسؤولين المحليين بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال يوم واحد تعادل هطول أمطار لمدة شهرين.

وتتحرك العاصفة فوق بحر جنوب الصين اليوم وتتجه نحو فيتنام، لكن هيئة الأرصاد حذرت من أنها قد تعود وتتباطأ حركتها قبالة الساحل مباشرة الأسبوع المقبل بسبب نمطين قريبين للطقس.