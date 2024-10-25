مقتل 10 من الأمن الباكستاني وطالبان باكستان تعلن مسؤوليتها

لقي 10 من أفراد قوات الأمن الباكستانية مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مساء الخميس على نقطة أمنية قرب مدينة ديرا إسماعيل خان بمحافظة خيبر في شمال غرب البلاد.

وأعلنت جماعة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير بالاستخبارات الباكستانية طلب عدم الكشف عن هويته أن "تبادل إطلاق النار الكثيف استمر لمدة ساعة تقريبا"، موضحا إصابة 7 آخرين من عناصر شرطة الحدود.

وحسب الوكالة نفسها فقد شارك في تنفيذ الهجوم ما بين 20 و25 مسلحا، مضيفة أن الهجمات المسلحة على مواقع أمنية تزايدت في الفترة الأخيرة منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في العام 2021، في حين تشن الشرطة الباكستان حملات منتظمة ضد هؤلاء المسلحين.