كريم خان ينفي مزاعم بالتحرش الجنسي

نفى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس الخميس مزاعم تحرشه بزميلة له، مؤكدا أن تلك الادعاءات تأتي في وقت يواجه فيه حملة من الهجمات.

وقال خان -عبر منصة إكس- إن مزاعم ارتكابه ما وصفه بالسلوك السيئ غير حقيقية، مضيفا "عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عانا ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي".

وشدد على أنه سيقدم مزيدا من المعلومات للمحققين المستقلين إذا طُلب منه ذلك، لافتا إلى أن الاتهامات تأتي في وقت يتعرض فيه والمحكمة الجنائية إلى سلسلة من التهديدات.

وفي مايو/أيار الماضي، ذكر تقرير داخلي مزاعم زميلة خان بالتحرش بها، وكان التقرير قد قُدم إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الإشرافية للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة على المحكمة الجنائية الدولية بايفي كوكورانتا إن الضحية المزعومة لم تقدم طلبا لإجراء تحقيق حتى الآن لأن حالتها لا تسمح بذلك.

يذكر أن خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مايو/أيار قبل أيام من اتهامات التحرش التي وجهت إليه.

وأثار طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت غضب إسرائيل والولايات المتحدة، وقال خان حينها إن يواجه ضغوطا وتهديدات لإلغاء طلبه، مؤكدا أنه لن يخضع لها.