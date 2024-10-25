قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان و28 شهيدا بخان يونس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مستشفى كمال عدوان المحاصر شمالي قطاع غزة ودعت المرضى للنزول إلى ساحته، في حين استشهد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة إن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما استشهد أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة الأكسجين الرئيسية في المستشفى.

وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة بأن الاحتلال توغل بريا بغطاء جوي ومدفعي في منطقة المنارة جنوبي خان يونس، واستهدف أحياء سكنية سقط فيها 28 شهيدا.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف على منزلين بمنطقة قيزان النجار في المدينة.

كما أفاد المراسل باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة معن شرقي خان يونس.

مجزرة كبيرة

وفي وقت سابق أمس، قال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة كبيرة بحق المواطنين بتفجيرها 11 منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما بات عشرات آلاف السكان محاصرين بعد تطويق قوات الاحتلال مناطق في بيت لاهيا ومخيم جباليا، وقال المراسل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت عشرات المنازل في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وبحسب مصدر طبي، فقد بلغ عدد الشهداء 820 جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جباليا وشمال قطاع غزة منذ 20 يوما.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأناضول عن إذاعة الجيش أن مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين اقتحمت منطقة الحاجز الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة، وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش حاول منعهم من الدخول إلى القطاع وتوقيف عدد منهم، بحسب ما أوردت الإذاعة.