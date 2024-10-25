قناة إسرائيلية: استعدادات الهجوم على إيران وصلت ذروتها

أفادت القناة 12 الإسرائيلية الخميس، بأن تل أبيب يبدو أنها وصلت إلى ذروة استعداداتها للهجوم على إيران، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن الرد بات "قريبا".

وأوضحت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مناورات، بينما أجرت الجبهة الداخلية مناقشات، وتم تجهيز الدفاعات لأي رد إيراني محتمل.

ولفتت إلى أن طهران تدرك على ما يبدو اقتراب الرد الإسرائيلي، وتواصل مساعيها لتقليصه.

وذكر المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تهيئة الجمهور بشأن احتمال رد إيراني على أي هجوم إسرائيلي في وقت قريب.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الخطط العسكرية للهجوم على إيران نالت موافقة القيادة العسكرية، وهي الآن بانتظار مصادقة القيادة السياسية.

كما كشفت أن موعد الهجوم الإسرائيلي مرتبط باعتبارات عدة بينها احتمال شن إيران هجوما فوريا على تل أبيب.

وكانت صحيفة تايمز البريطانية قالت إن إسرائيل أجّلت ضربتها لإيران بسبب تسريب وثائق استخباراتية أميركية، إلا أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا نفى ذلك.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، مشاورات محدودة مع كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة الهجوم المحتمل على إيران.

وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، دعا غالانت الولايات المتحدة إلى دعم تل أبيب في هجومها المرتقب على إيران، حيث إن ذلك "سيعزز الردع الإقليمي".

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في هجوم اعتبرته "انتقاما" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان، واعترف الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي بأن الصواريخ ألحقت أضرارا بقواعده الجوية.