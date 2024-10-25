حيفا بمرمى القصف مجددا وإسرائيل تعلن اغتيال قيادي ميداني بحزب الله

أفادت مراسلة الجزيرة بأن إسرائيل نفذت 12 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ مساء أمس الخميس، في حين أطلق حزب الله رشقة صاروخية باتجاه جنوب حيفا والجليل الأعلى.

وتركزت الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث، كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى مناطق في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع شرقا، مخلفةً قتلى وجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار على 200 هدف في عموم لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، كما دمرت قوات الفرقة 146 نحو 50 منشأة تابعة لحزب الله في قرى جنوبي لبنان، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن قتل عباس عدنان مسلم قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في عيترون جنوبي لبنان في غارة جوية نفذت بتوجيه من قوات فرقة "الجليل 91″، مشيرا إلى أن عدنان مسلم كان مسؤولا عن توجيه عمليات لإطلاق النار والصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية والبلدات شمال إسرائيل.

حزب الله يقصف

في المقابل، قصف حزب الله مدنا وبلدات عدة في شمال إسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا صباح اليوم الجمعة، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة الخضيرة وقيساريا ومناطق واسعة بجنوب حيفا.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت أيضا في المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل للتحذير من إطلاق صواريخ. كما دوّت صفارات الإنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى فجر اليوم بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

وأعلن حزب الله قصف مدينتي صفد ونهاريا ومستوطنتي كريات شمونة وكرمئيل، وقواعد نشريم وزوفولون و"سنط جين بين" بالصواريخ.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مسغاف عام والمنارة والمالكية.

كما هاجم بالمسيرات الانقضاضية ثكنة راموت نفتالي، وتصدى بصاروخي أرض جو لطائرة حربية ومسيرة من نوع هرمز، وأجبرهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أمس الخميس وقوع إصابات بعد إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل.

غارات إسرائيلية

من ناحية أخرى، قال الدفاع المدني في جنوبي لبنان إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مقر إقامة فرق صحفية وإعلامية في البلدة، حيث أطلقت صاروخا باتجاه أحد المنازل ضمن مجمع مؤلف من نحو عشرة شاليهات تقيم فيها الفرق الإعلامية، ومن ضمنها فريق قناة الجزيرة.

وقد عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل الضحايا من الصحفيين إلى مستشفيات المنطقة.

وفي شرق لبنان، قال الدفاع المدني إن ستة أشخاص استشهدوا وأصيب 12 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة الخضر في البقاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلة إسرائيلية استهدفت مبنى في البلدة مما أدى إلى تدميره وتضرر مبان ومحلات مجاورة.

وقد عملت فرق الإسعاف على نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، في حين قامت آليات الدفاع المدني بإزالة الركام من المكان المستهدف.

توسيع الحرب

يشار إلى أنه في أعقاب اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل عدوانها المتواصل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفرت الحرب على لبنان إجمالا عن مقتل 2593 وإصابة 12 ألفا و119، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.