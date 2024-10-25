ضحك وسخرية.. هكذا فجر جنود إسرائيليون مسجدا بجنوب لبنان

بثت قناة الجزيرة مشاهد تظهر جنودا إسرائيليين وهم يصورون مقاطع فيديو لتفجير مسجد في إحدى قرى جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل.

وتظهر المشاهد الجنود وهم يعدّون من 6 إلى 1، ثم يقومون بتفجير المسجد بكامله، حيث ظهر دخان كثيف يتطاير منه نتيجة التفجير الإسرائيلي.

وقال الجنود بعد تفجير المسجد "إنه أمر متكامل ونظيف". وأضافوا وهم يضحكون ويرددون الأغاني؛ "وستزيل حكم الحقراء من البلد، ولذا أهل الخير يفرحون والصديقون يبتهجون وأنصار الرب يرقصون فرحا ".

وردد أحد الجنود قائلا "والشر كله سيحترق كالدخان.. انظر ما هذا.. شعب إسرائيل حي، آمين".

وكانت قوات الاحتلال نشرت مقاطع فيديو تظهر تفخيخ وتفجير مبان محددة، مثل تفجيرها مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ومسجد بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

وفي سياسة الإبادة والتدمير التي يتبعها بغزة، أظهرت مقاطع فيديو على مدار عام كامل من الحرب توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي تفجيرهم المنازل والمساجد والمدارس في قطاع غزة.

وكانت قناة الجزيرة بثت مشاهد حصرية التقطت بكاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات، وتُظهر انتهاكات بحق مساجد في غزة.