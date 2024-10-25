ترامب ساخرا من هاريس: الرئيس الصيني سيعاملها كطفلة

قال الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب -اليوم الجمعة- إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتعامل مع نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس "كطفلة" إذا تم انتخابها إلى البيت الأبيض، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس السابق وحلفاؤه يقللون من شأن المرشحة الديمقراطية بشكل متزايد.

وسأل مذيع الراديو المحافظ هيو هيويت ترامب عن موقف الرئيس الصيني قائلا "إذا فازت كامالا بطريقة ما، سيتعين عليها التعامل مع شي جين بينغ. كيف سيتعامل معها؟"، ليرد ترامب قائلا "كطفلة".

يشار إلى أن ترامب بنى مسيرته السياسية على استخدام الألقاب، واختراع الألفاظ اللاذعة لخصومه منذ حملته الأولى للرئاسة في 2016، عندما هاجم خصومه في الانتخابات التمهيدية الجمهورية مثل "جيب بوش ذي الطاقة المنخفضة" و"ماركو روبيو الصغير".

وتأتي أحدث خطط الهجوم التي تجمع بين التمييز الجنسي والإهانات الشخصية العميقة بالإشارة إلى هاريس كطفلة، مع اقتراب يوم الانتخابات الآن بفترة أسبوع تقريبا.