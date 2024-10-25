بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض المقررة بعد أقل من أسبوعين.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحافي الختامي لقمة بريكس في قازان إن "تطور العلاقات الروسية-الأميركية بعد الانتخابات سيعتمد على الولايات المتحدة. إذا كانوا منفتحين، فسنكون منفتحين أيضا، وإذا كانوا لا يريدون ذلك، فلن يتعين علينا أن نفعل ذلك".

وأتى تصريح الرئيس الروسي قبيل اجتماع بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو الأول بينهما منذ أبريل/نيسان 2022.

ترامب "صادق"

وأشار بوتين إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن رغبته بإنهاء الحرب في أوكرانيا بين كييف وموسكو.

وذكر الرئيس الروسي أن ترامب "قال إنه يريد بذل كل ما يستطيع لوضع حد للنزاع في أوكرانيا".

وأضاف: "يبدو لي أنه يقول هذا الأمر بصدق، ونرحب بالتأكيد بتصريحات مماثلة أيا يكن مصدرها".

وتولى ترامب الرئاسة الأميركية بين 2017 و2021، وأكد مرارا أن بإمكانه، إذا فاز بالانتخابات، إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا "خلال 24 ساعة"، من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

كما يعتبر ترامب من أشد منتقدي المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وتخشى كييف أن تتعرض هذه المساعدات الحيوية للخطر إذا عاد الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

ورغم كل مواقف ترامب هذه، قال بوتين مؤخرا بنبرة ساخرة إنه يدعم فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي ما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا، شدد بوتين على أن أي اتفاق سلام يجب أن يرتكز "على الوقائع الميدانية" مع استمرار سيطرة الجيش الروسي على نحو 20% من أراضي أوكرانيا.

واتُهمت روسيا بتنفيذ عمليات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصالح دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.

وتأسست "بريكس" عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء كاملين.