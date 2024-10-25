الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عشرات الفلسطينيين من بلدة عناتا ومخيم قلنديا شمالي وشرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس -في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك- إن قوات الاحتلال شنت "حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عناتا شرقي القدس، طالت أكثر من 65 مقدسيًا".

وأضافت أن تلك القوات اتخذت منزل أحد المواطنين مركزًا للتحقيق مع المعتقلين، مشيرة إلى اعتداءات خلال الاعتقالات "وأضرار مادية وتخريب في محتويات منازل المعتقلين".

وفي مخيم قلنديا شمالي القدس، قالت المحافظة إن قوات الاحتلال اعتقلت "عددًا من المواطنين خلال حملة مداهمة واعتقال (..) وسط اعتداءات وتخريب للممتلكات".

وبالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الاحتلال عملياته مما أدى إجمالا إلى استشهاد 79 مواطنا وإصابة 268 واعتقال 1854 حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.