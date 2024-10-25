أعلن حزب العمال الكردستاني الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الأربعاء مقر الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء "توساش" الواقع قرب العاصمة أنقرة وأودى بحياة 5 أشخاص.

وقال الحزب في بيان نقلته وكالات الأنباء إن العملية تم تنفيذها عن طريق رجل وامرأة.

في الأثناء، نقلت وسائل إعلام تركية اليوم عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن مرتكبي الهجوم المسلح تسللوا من سوريا إلى الأراضي التركية.

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة عائدة من مدينة قازان الروسية حيث حضر قمة بريكس، تعهد أردوغان بـ"القضاء على الإرهاب من منبعه في سوريا"، مضيفا أن تركيا ستواصل معركتها ضد المسلحين حتى النهاية.

ما تقتضيه الضرورة

وقال أردوغان إن "تركيا ستواصل أعمالها لاجتثاث الإرهاب من جذوره، وإن كان ذلك بسوريا فسنفعل ما تقتضيه الضرورة".

كما تعهد الرئيس التركي بتكثيف الجهود لإنتاج المزيد من الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن الحكومة التركية لا تواجه أي صعوبة بتوفير الموارد المخصصة لهذه الصناعات.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت تحييد منفذي هجوم الأربعاء مرجحة أن يكونا تابعين لحزب العمال الكردستاني، ومشيرة إلى أنه تسبب أيضا في إصابة 22 شخصا.

وردا على الهجوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس أنها قصفت عشرات الأهداف التابعة لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا، مشيرة في بيان إلى استمرار عمليات القصف.