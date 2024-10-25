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الاحتلال يفرج عن الناشط عبود بطاح بعد ساعات من اعتقاله

المؤثر الفلسطيني عبود بطاح المصدر: حسابه عبر تويتر
بطاح اشتهر بفيديوهاته التي يوثق بها القصف الإسرائيلي على القطاع بأسلوب ساخر (مواقع التواصل)
25/10/2024-|آخر تحديث: 25/10/202403:15 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفرجت قوات الاحتلال عن الناشط الفلسطيني عبد الرحمن بطاح بعد ساعات من اعتقاله اليوم الجمعة عقب اختطافه من مستشفى كمال عدوان شمال غزة، الذي تعرض لاقتحام إسرائيلي.

وكان مراسل الجزيرة أنس الشريف أكد أن قوات الاحتلال اختطفت الناشط المعروف باسم عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان واقتادته إلى مكان مجهول عقب التنكيل به.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتلال اعتقل بطاح مع إعلاميين آخرين من مستشفى كمال عدوان، وأن مصيرهم لا يزال مجهولا.

وصباح اليوم الجمعة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان المحاصر شمالي قطاع غزة، ودعت المرضى للنزول إلى ساحته.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة إن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

واشتهر بطاح -منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أكثر من عام- بفيديوهاته التي يوثق بها القصف الإسرائيلي على القطاع بأسلوب ساخر، وفي مقاطع أخرى يروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة بطريقة فكاهية.

المصدر : الجزيرة

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