اعتقالات في سريلانكا بتهمة التخطيط لمهاجمة إسرائيليين

ألقت سلطات سريلانكا أمس الخميس القبض على 3 أشخاص للاشتباه في تخططيهم لهجوم على سياح إسرائيليين في منطقة خليج أورغام، وفقما نقلت صحيفة هآرتس عن وكالة أنباء سريلانكا المحلية.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الذين قبضت عليهم يحملون جميعهم الجنسية السريلانكية، دون إضافة تفاصيل بشأن الهجوم الذي كانوا يخططون له.

والأربعاء الماضي، دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين إلى مغادرة بعض المناطق السياحية في جنوبي سريلانكا على الفور بسبب التهديد بهجوم محتمل.

كما حث مسؤول أمني الإسرائيليين على عدم حضور أي فعاليات خلال الفترة المقبلة على الأراضي السريلانكية، قائلا إن هناك مئات الإسرائيليين في سريلانكا، وفق ما نقلت عنه هآرتس.

كذلك أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا تحذيرات مماثلة لمواطنيها.