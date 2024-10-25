استطلاع: هذا ما سيفعله الجمهوريون إذا خسر ترامب

خلص استطلاع رأي جديد إلى أن نحو واحد من كل 5 جمهوريين يقولون إنه إذا خسر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، فيجب عليه أن يعلن أن النتائج غير صحيحة، وفعل ما يلزم لتولي المنصب.

ونشر موقع أكسيوس الأميركي نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد البحوث الدينية العامة ومؤسسة "بروكينغز" عبر الإنترنت من 16 أغسطس/آب إلى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال أكسيوس إن العدد المتزايد من الجمهوريين المستعدين لتجاهل المعايير الديمقراطية -وربما تبني العنف- يأتي تزامنا مع استمرار ترامب في الزعم زورا بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه ويقول إن انتخابات 2024 ستكون مزورة أيضا.

وأشار الاستطلاع إلى إعادة تشكيل حزب ترامب بناء على ما سمي بالمظالم ونظريات المؤامرة ضده، وأثارت سخط عناصره من اليمين المتطرف.

وقالت أكسيوس إن أكاذيب ترامب -وما يقوله الديمقراطيون بأنه خطر على الديمقراطية- جعلت بعض الديمقراطيين يشككون فيما إذا كان حزبهم يجب أن يقبل خسارة في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي حين يقول 19% من الجمهوريين إن على ترامب رفض نتائج الانتخابات إذا خسر، يقول 12% من الديمقراطيين بدورهم إنه على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فعل الشيء نفسه إذا خسرت، حسب الاستطلاع.

كما يعتقد ما يقرب من 3 من كل 10 جمهوريين أن "القوميين الأميركيين الحقيقيين" قد يضطرون إلى اللجوء إلى العنف لإنقاذ البلاد.

ووافق حوالي 3 من كل 10 من منتسبي كنيسة يسوع المسيح ونسبة مشابهة من البروتستانت الإنجيليين البيض (28%) على لجوء "القوميين الأميركيين الحقيقيين" للعنف لإنقاذ البلاد.

ويدعم هذا الرأي 18% من الكاثوليك من أصل إسباني، و14% من البروتستانت السود، و10% من اليهود الأميركيين.