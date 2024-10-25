آخر إحصاءات الاحتلال الإسرائيلي لجرحاه منذ 7 أكتوبر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن 5 آلاف و87 جنديا أصيبوا في الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 758 في حالة خطرة.

ووفقا لمعطيات شعبة التأهيل في وزارة الدفاع، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين من قوات الأمن، بما في ذلك ضباط الشرطة ومقاتلو الشاباك وجنود الاحتياط، 10 آلاف مصاب من قوات الأمن، مع توقع ارتفاع العدد إلى 14 ألف مصاب بحلول نهاية العام.

ويعاني أغلب الجنود الإسرائيليين من إصابات في الساق نتيجة للرصاص، أو حروق وندبات نتيجة الانفجارات، أو مشاكل نفسية. وبحسب الصحيفة، تؤثر إصابات الحرب على قدرات الجنود الجسدية والعقلية، وكذلك على حياتهم اليومية ورغبتهم في التكيف والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي -أمس الخميس- مقتل 5 من ضباطه وإصابة 6 جنود آخرين بجروح خطرة خلال اشتباكات عنيفة في جنوب لبنان. وفي بيان رسمي، أوضح الجيش أن الضباط القتلى هم 4 من قوات الاحتياط، بينهم رقيبان أولان ورقيبان، وينتمون إلى الكتيبة 222 التابعة للواء كرميلي.

كما أعلن في وقت لاحق مقتل ضابط خامس، وهو رقيب أول من وحدة "أوكيتس" المتخصصة.

وأضاف البيان أن 6 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطرة جراء الاشتباكات، إلا أنه لم يتم الكشف عن رتبهم أو تفاصيل عن طبيعة إصاباتهم. وتأتي هذه الخسائر وسط تصاعد التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إثر العدوان الإسرائيلي.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 10 خلال 36 ساعة الماضية في جنوب لبنان، مع عشرات الجرحى.

وأطلقت إسرائيل عملية برية في لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول بعد أن كثفت من غاراتها الجوية في أواخر الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل مئات من الأشخاص وتدمير المنازل وتشريد أكثر من مليون شخص.