نتنياهو: حزب الله خطط لـ"غزو" إسرائيل

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل كشفت مخططا أعده حزب الله اللبناني لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.

وقال نتنياهو لشبكتي "سي نيوز" و"أوروبا 1″ الفرنسيتين أمس الأربعاء إنه "لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته بإسرائيل حركة حماس في هجومها الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وأوضح نتنياهو في تصريحاته "وجدنا أنفاقا كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل على بعد يتراوح ما بين 100 إلى 200 متر من الحدود، وكانوا يخططون للقيام بغزو بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا الهجوم الذي أعد له حزب الله "كان سيكون هجوما أكبر حتى من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وكان نتنياهو صرّح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر بأن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لحزب الله.

ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على لبنان الشهر الماضي قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن مقتل 1552 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.