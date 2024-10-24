العثور على الملحق العسكري المجري في تشاد ميتا

عُثر على الملحق العسكري المجري ميتا في غرفته بالفندق، وذلك بعد أسابيع من وصوله إلى تشاد للإشراف على مهمة تدريب تنفذها مجموعة من الجيش المجري لصالح الجيش التشادي.

وكان المقدم "إيمري فيكاس كوفاكس" جنديا بارزا ويحظى باحترام كبير في الجيش المجري، وبدأ مسيرته العسكرية عام 1988، وخدم في العديد من المجالات، حيث شغل مناصب دبلوماسية وعسكرية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع المجرية.

وكان قد بدأ مؤخرا خدمته الخارجية في منطقة الساحل، حيث توجد قوات من الجيش المجري في تشاد، وتُوفي يوم الاثنين الماضي بعد أن اشتكى من الشعور بتوعك في الأيام السابقة.

وبحسب وزارة الدفاع المجرية فقد تم العثور عليه ميتا في غرفته بالفندق، مع عدم وجود علامات على وجود ريبة أو خطأ ما، وأضافت الوزارة أن الجثمان سينقل إلى بودابست، وأن التحقيق في السبب الدقيق للوفاة سيجري في المجر.

والعام الماضي، افتتحت المجر بعثة دبلوماسية في تشاد، وأطلقت مركزا إنسانيا ووعدت بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار، كما تخطط لإرسال جنود لمساعدة تشاد في محاربة الجماعات المسلحة.

ويقول الخبراء إن هذه المساعدة لفتة سخية من دولة في أوروبا الوسطى لم تكن لها علاقات جوهرية مع تشاد من قبل، لكنها أيضا مثيرة للدهشة، فالمجر هي واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، وليست لديها حاليا أي ممتلكات اقتصادية في تشاد أو منطقة الساحل، كما لا توجد جاليات مجرية هناك.

وتواجه تشاد ضغوطا من الصراعات في البلدان المجاورة، لكنها لا تزال آمنة إلى حد كبير، بعد أن دُفعت الجماعات المتمردة التشادية إلى الهامش بعد مقتل الرئيس السابق إدريس دبي عام 2021.