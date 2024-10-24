مقتل الرائد اللبناني محمد فرحات يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

"إسرائيل حربها مع كل لبنان ولبناني"، هكذا علق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على خبر مقتل الضابط اللبناني فرحات وتداولوا فيديو له يعود تاريخه إلى 5 مارس/آذار 2023 خلال جداله مع ضابط إسرائيلي أثناء عملية ترسيم الحدود وتصدّيه لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك تثبيت سلك شائك عند الخط الأزرق في خراج بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

إسرائيل حربها مع كل لبنان و لبناني.

إن شاءالله يكون فهم يلي ما بدو يفهم. الله يرحمك يا بطل. الشهيد الرائد محمد فرحات. pic.twitter.com/QDYlvaJ2LH — Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) October 24, 2024

وفي التفاصيل، أعلن الجيش اللبناني -صباح الخميس- مقتل ضابط ومجندين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وذكر الجيش اللبناني أن الرائد محمد فرحات، والجنديين محمد بزال وموسى مهنا، قتلوا بقصف إسرائيلي خلال إسعافهم مصابين في غارة أخرى على ياطر.

استهدف العدو الإسرائيلي عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء بينهم ضابط.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MlBbBXKc8T — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 24, 2024

وانتشر الخبر بين مستخدمي المنصات ومتتبّعي الأوضاع السائدة في لبنان إلى أن تصدّر الصفحات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي على المستوى العربي، حيث وصف العديد من الناشطين الرائد فرحات بالبطل ونشروا الفيديو الشهير له وموقفه الرجولي في حماية حدود موطنه لبنان.

بتتذكرو العسكري البطل يلي وقف بوجه العدو ومنعهم من التقدم بعيتا الشعب

هالعسكري اليوم استشهد بنيران العدو الاسرائيلي

هنيئا يا بطلنا 💔

شهيدنا البطل الرائد محمد فرحات #شهداؤنا #على_طريق_لبنان pic.twitter.com/3UoBjFNy92 — 🪻 زهرة (@zazalulu20) October 24, 2024

شخص متل الرائد بالجيش محمد فرحات اكيد مكانه ب ياطر، واكيد ح يكون عم يسعف جرحى واكيد ح يستشهد… الناس يلي متله ما بتنفرز على سفارة عوكر ولا مع قائد الجيش. الناس يلي متله بتستشهد بأرض الجنوب، بتستشهد صلبة ثابتة عم تعمل دورها، عم تحمي حدودنا ولو بدمّها… حتى لو اميركا منعتها تتسلّح pic.twitter.com/WHImwKasVc — ريم زيتوني (@ReemZeitoune) October 24, 2024

"عسكر بس قلك لقّم بتلقّم"

الإنسان الذي يحيا حرّاً و يموت بطلاً

الرائد محمد فرحات شهيداً دفاعاً عن لبنان و الجنوب💔 pic.twitter.com/KtdKbj9JuL — Sireena Hamze (@sireenAAAAAAA) October 24, 2024

بينما رأى روّاد آخرون أن جيش الاحتلال أراد الانتقام من فرحات لموقفه "البطولي".

معادلة الجيش والشّعب والمقاومة تمثّلت في موقف الرّائد الشّجاع والمقدام الشّهيد #محمد_فرحات

واليوم كان يقوم بدور المسعف أيضًا، فقتلوه عمدًا! كلّ الوطن في شهيد💔 pic.twitter.com/VR1z0B1PAB — حسن الدّر (@HasanDorr) October 24, 2024

على ما يبدو ان ما حصل للرائد في الجيش اللبناني محمد فرحات هو حادث اغتيال ورفاقه مقصود من الاحتلال وهو الضابط الذي ظهر في فيديو منذ سنتين يمنع قوات الاحتلال من تثبيت نقطة

داخل الخط الازرق مهدداً باطلاق النار حينها.. يبدو انها تصفية حساب غادرة مع بطل من ابطال الحدود🇱🇧#منقول pic.twitter.com/j4k8MAGrId — Manar 🇱🇧 (@mara15001731) October 24, 2024

محمد فرحات

هو ابن بلدة دير قانون راس العين، في منطقة صور، قتل بغارة للجيش الإسرائيلي على دورية للجيش في منطقة ياطر، وقتل إلى جانبه العسكريان محمد بزال وموسى مهنا، عندما كانوا بمهمة إجلاء جرحى من المنطقة.

وكان اسم الرائد فرحات قد دخل إلى قلوب اللبنانيين يوم وثق مقطع فيديو بتاريخ 5 مارس/آذار 2023 تصديه لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود في بلدة عيتا الشعب، معترضًا على وضع علامة داخل الأراضي اللبنانية، أثناء قيام "اليونيفيل" بهذه المهمة. فرحات شارك أيضا في معارك نهر البارد وهو وحيد والديه.