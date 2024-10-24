مقتل الرائد اللبناني محمد فرحات يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

"إسرائيل حربها مع كل لبنان ولبناني"، هكذا علق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على خبر مقتل الضابط اللبناني فرحات وتداولوا فيديو له يعود تاريخه إلى 5 مارس/آذار 2023 خلال جداله مع ضابط إسرائيلي أثناء عملية ترسيم الحدود وتصدّيه لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك تثبيت سلك شائك عند الخط الأزرق في خراج بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

https://x.com/nadinewnjeim/status/1849336997367754917

وفي التفاصيل، أعلن الجيش اللبناني -صباح الخميس- مقتل ضابط ومجندين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وذكر الجيش اللبناني أن الرائد محمد فرحات، والجنديين محمد بزال وموسى مهنا، قتلوا بقصف إسرائيلي خلال إسعافهم مصابين في غارة أخرى على ياطر.

https://x.com/LebarmyOfficial/status/1849302907356663909

وانتشر الخبر بين مستخدمي المنصات ومتتبّعي الأوضاع السائدة في لبنان إلى أن تصدّر الصفحات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي على المستوى العربي، حيث وصف العديد من الناشطين الرائد فرحات بالبطل ونشروا الفيديو الشهير له وموقفه الرجولي في حماية حدود موطنه لبنان.

https://x.com/zazalulu20/status/1849339632904790242

https://x.com/ReemZeitoune/status/1849352810753618155

https://x.com/sireenAAAAAAA/status/1849422127398592549

بينما رأى روّاد آخرون أن جيش الاحتلال أراد الانتقام من فرحات لموقفه "البطولي".

https://x.com/HasanDorr/status/1849414657234108501

https://x.com/mara15001731/status/1849369083642351680

محمد فرحات

هو ابن بلدة دير قانون راس العين، في منطقة صور، قتل بغارة للجيش الإسرائيلي على دورية للجيش في منطقة ياطر، وقتل إلى جانبه العسكريان محمد بزال وموسى مهنا، عندما كانوا بمهمة إجلاء جرحى من المنطقة.

وكان اسم الرائد فرحات قد دخل إلى قلوب اللبنانيين يوم وثق مقطع فيديو بتاريخ 5 مارس/آذار 2023 تصديه لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود في بلدة عيتا الشعب، معترضًا على وضع علامة داخل الأراضي اللبنانية، أثناء قيام "اليونيفيل" بهذه المهمة. فرحات شارك أيضا في معارك نهر البارد وهو وحيد والديه.