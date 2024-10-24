قطر والولايات المتحدة ومصر تواصل جهود وقف إطلاق النار بغزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن قطر والولايات المتحدة ومصر تواصل جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة، الذي بحث فيه آخر التطورات في قطاع غزة ولبنان.

وأضاف وزير الخارجية القطري أن هناك فريق مفاوضات أميركيا وآخر إسرائيليا سيزوران الدوحة لبحث سبل تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مجددا التأكيد على أن دور الوسيط مرهون بانخراط الأطراف في التفاوض بشكل إيجابي.

وأدان الوزير القطري الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة والقصف الممنهج للمستشفيات، وقال إن على الجميع التحلي بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين في المنطقة، ووقف الحرب في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، قال إنه بحث أهمية التوصل إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية، مضيفا أن حل الدولتين هو المرجع الرئيسي لعملية السلام.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تركّز بصورة حثيثة على إعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

وتعليقا على الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار بغزة، قال بلينكن "نثمن العمل مع قطر لتحقيق السلام بالمنطقة".

ولفت إلى أن سخاء قطر على مدى الأشهر الماضية كان كبيرا فقد قدمت آلاف الأطنان من المساعدات لغزة.

والخميس، وصل بلينكن إلى الدوحة، في إطار الجولة الـ11 له في المنطقة منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أميركي حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.