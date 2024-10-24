غوتيريش يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، كما دعا لسلام عادل في كل من السودان وأوكرانيا.

وقال غوتيريش اليوم الخميس في خطاب ألقاه أمام زعماء دول مجموعة بريكس خلال قمتهم المنعقدة بمدينة قازان الروسية، إن العالم بحاجة إلى تحقيق سلام عادل في قطاع غزة ولبنان وأوكرانيا والسودان، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا غوتيريش، في كلمة أخرى اليوم خلال افتتاح مؤتمر دولي في باريس لدعم لبنان، إلى ضرورة احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، وعدم استهداف البنى التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن استهداف إسرائيل لقوات حفظ السلام الأممية في لبنان (اليونيفيل) قد يرقى لجريمة حرب، واستنكر استمرار القصف الإسرائيلي العنيف لمناطق مأهولة بالسكان في لبنان.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، تواكبه تدابير ملحوظة لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004، و1701 لعام 2006.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2574 قتيلا و12 ألف جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.