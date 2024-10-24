عشرات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق

أدى عشرات المستوطنين اليوم الخميس طقوسا تلمودية عند حائط البراق في مدينة القدس المحتلة بمناسبة ما يسمى "عيد بهجة التوراة".

وتظهر مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع العشرات من المستوطنين عند حائط البراق وأداءهم طقوسا تلمودية.

وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا أمس الأربعاء، في سابع أيام عيد العُرش اليهودي، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وجددوا انتهاكاتهم لرحابه بأداء طقوس تلمودية ورقصات وأغان.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن أكثر من 900 مستوطن شاركوا في الاقتحامات ضمن مجموعات وعلى فترتين، قبل صلاة الظهر وبعدها.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع إلى 5600 مستوطن، استنادا إلى معطيات الدائرة.

والخميس الماضي، بدأ عيد العرش الذي انتهي أمس، وتم خلاله استباحة المسجد الأقصى، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات للمكان الإسلامي المقدس.

وقال شهود عيان للجزيرة نت إن الاقتحامات تمت وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، في حين أدى مستوطنون طقوسا تلمودية وتجولوا وغنوا وأدوا رقصات في رحابه.

وفي أزقة البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى، شوهد عشرات المستوطنين يرفعون القرابين النباتية.

وفي ساحة البراق الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى، احتشد عشرات آلاف المستوطنين لأداء طقوس تلمودية، وسط قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في أحياء وبلدات المدينة المحتلة.

يشار إلى أن عيد العُرش هو عيد ديني يهودي ورد في التناخ (كتاب يهودي مقدس) ويأتي بعد عيد الغفران في الشهر نفسه، ويرتبط بذكرى سكن اليهود في الخيم وتحت المظلات خلال ضياعهم في سيناء، ونزول المن والسلوى، ويعتبر هذا العيد بداية السنة الزراعية الجديدة، ويستمر 8 أيام.