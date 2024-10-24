هيئة البث: هاليفي وغالانت وافقا على خطة الهجوم على إيران

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الخطط العسكرية للهجوم على إيران نالت موافقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأضافت هيئة البث أن موعد الهجوم على إيران مرتبط باعتبارات عدة منها احتمال شن إيران هجوما فوريا على إسرائيل.

من جهتها نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير التعليم يوآف كيش أن هجوم إسرائيل ضد إيران سيكون أشد وطأة من المرة السابقة.

وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن الهجوم على إيران قد يستهدف منشآت نفطية أو نووية، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

في المقابل، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل برد شديد وحاسم إذا اعتدت على بلاده، في حين توعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تل أبيب برد مدمر إذا هاجمت منشآت بلاده النووية.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه إسرائيل عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع الشهر الجاري.

وكانت إيران شنت هجوما بالصواريخ والمسيرات على قواعد عسكرية إسرائيلية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، ومقتل كل من الأمين العام حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.