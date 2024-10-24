قتيل في قصف إسرائيلي جديد وسط دمشق

أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري بسقوط قتيل في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في محيط منطقة كفرسوسة الواقعة وسط العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جرى سماع دوي انفجار في سماء العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

فيما قال التلفزيون السوري الرسمي إن الانفجارات التي سُمعت في سماء دمشق هي نتيجة "عدوان إسرائيلي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في حزب الله، في غارة على سوريا، في حين أكدت وزارة الدفاع السورية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين باستهداف سيارة في حي المزة بدمشق، بينما لم يعلق الحزب على الأمر.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ الضربات، لكنها تكرر قولها إنها تتصدى لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.