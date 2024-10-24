المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا في إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس أنها هاجمت بالمسيرات هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة، من دون أن تحدده.

وقالت المقاومة الإسلامية، وهو تحالف لفصائل وجماعات عراقية مسلحة، في بيان إن الهجوم يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إنه تم اعتراض مسيّرة في سماء مدينة طبريا من دون دوي صفارات الإنذار.

وأشارت تلك الوسائل لتحليق واسع لسلاح الجو الإسرائيلي في طبريا والجولان تحسبا لمزيد من المسيرات من دون أن تشير إلى مصدرها إن كان العراق أو لبنان حيث يخوض الجيش الإسرائيلي مواجهة مستمرة مع حزب الله منذ أشهر.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" بواسطة الطائرات المسيّرة أهدافا إسرائيلية وصفتها بالحيوية وشملت مطاري حيفا وبن غوريون الإسرائيلي، وأهدافا في إيلات جنوبا وغيرها.

و"المقاومة الإسلامية في العراق" تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة والمدعومة من إيران، ظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.