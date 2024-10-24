الجيش الإسرائيلي: مقتل 57 ضابطا وجنديا على جبهة لبنان منذ اندلاع المواجهة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وجنديين في المعارك مع حزب الله بجنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأوضح أن حصيلة ضحاياه ارتفعت إلى 57 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على جبهة لبنان.

وذكرت صحيفة"هآرتس" أن الجنود قتلوا في كمين بالغابات مقابل مستوطنة "زرعيت" حيث باغت عناصر حزب الله الجنود، وكانت عملية الإخلاء صعبة جدا تحت نيران كثيفة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الكمين أسفر أيضا عن إصابة جنديين بجراح خطيرة، كما أصيب 4 جنود آخرين بجراح خطيرة في معارك أخرى في جبهة الشمال.