شاهد.. سرايا القدس تستهدف تجمعا لآليات إسرائيلية بجباليا

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف مقاتليها قوات إسرائيلية خلال المعارك الضارية في محاور التقدم بشمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات تنقّل مقاتلي سرايا القدس بين الأزقة والبيوت قبل استهدافها تجمعا للآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف مضادة للدروع.

ووفق الفيديو، اشتعلت النيران في الآليات المستهدفة مع تغطية دخانية لانسحاب الآليات العسكرية الأخرى.

وقبل عملية الاستهداف، قال أحد مقاتلي السرايا "ننتظر العدو وسنريه بإذن الله ما يشفي صدور قوم مؤمنين"، واصفا مخيم جباليا بمخيم الصمود.

كما تضمنت المشاهد قنص جندي إسرائيلي كان يقف على سطح أحد المنازل، وسقوطه أرضا على الفور، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لإجلائه بتغطية نارية كثيفة.

وأعلنت سرايا القدس، أمس الأربعاء، استهداف مقاتليها آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في مناطق التوغل شرق مخيم جباليا.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة".

ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل تمضي قدما في تطبيق "خطة الجنرالات" التي تنص على حصار السكان في شمال القطاع وتهجيرهم قسرا من أجل فرض "منطقة عسكرية مغلقة".

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.