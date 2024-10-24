تركيا تنفذ عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّها قصفت 32 هدفا لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا ردّا على هجوم استهدف أنقرة أمس الأربعاء وخلّف 5 قتلى على الأقل وحمّلت الحكومة التركية المسؤولية عنه لمن تصنفهم بالمتمرّدين.

وقالت الوزارة في بيان: "عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس..، تمّ تنفيذ عملية جوية ضدّ أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح"، وفق تعبيره.

وأشارت إلى أنّ هذه "العمليات الجوية مستمرة".

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة، إلى 5 قتلى و22 مصابا.

*⚠️خبر عاجل هجوم إره ابي يستهدف مقر شركة "توساش" المتخصصة بالصناعات الدفاعية وصناعات تكنولوجيا الفضاء، في العاصمة التركية أنقرة#كيان و #بكاكا pic.twitter.com/TvK7LfwLti — M. Sıddık Yıldırım (محمد صديق يلدرم) 🇹🇷 (@SIDDIKYILDIRIMM) October 23, 2024

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء مقتل 4 وإصابة 14 آخرين في هجوم مسلح وصفه بالإرهابي نفذه مجهولون بأسلحة وقنابل استهدف شركة "توساش" في أنقرة، في حين أكد وزير الداخلية "تحييد" شخصين نفذا الهجوم.

وقال وزير الداخلية التركي إن من المرجح بقوة أن المهاجمين أعضاء بحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في تركيا.

يذكر أن شركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، كما تنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى.