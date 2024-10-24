تركيا تكشف عن هوية أحد منفذي هجوم أنقرة

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن هوية أحد منفذي الهجوم على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش في العاصمة أنقرة أمس.

وقال الوزير عبر حسابه في منصة إكس، اليوم الخميس، إنه يدعى علي أورك، ويلقب بـ"روجغر"، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأكد كايا أن الجهود متواصلة لتحديد هوية المنفذة الثانية وهي امرأة.

والأربعاء، أعلن يرلي كايا مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الذي استهدف توساش بقضاء كهرمان كازان في أنقرة، وحمّلت الحكومة التركية مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني الذي ما لبثت أن قصفت مواقع له في كل من العراق وسوريا.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء دمير أوران التركية أنه تم رفع مستوى حالة التأهب الأمني إلى المستوى البرتقالي في المطارات المدنية والعسكرية في جميع المدن في تركيا، عقب هجوم توساش.

وأضافت الوكالة أن تدابير أمنية اتخذت عند مداخل ومخارج المطارات في جميع المدن التركية، بالإضافة إلى تفتيش المركبات الداخلة والخارجة من المطارات بدقة والتدقيق في هوية الركاب.

وكانت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة تحدثت عن هجوم انتحاري، مشيرة إلى أن مجموعة من المهاجمين اقتحمت مدخل مقر الشركة و"فجّر أحدهم نفسه".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بإطلاق نار أعقب الانفجار الذي وقع عصر أمس.

ودانت روسيا وقطر والأردن والجزائر والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الهجوم على شركة توساش في أنقرة.

وشكّلت إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية، بما في ذلك المسيّرات مثل "بيرقدار"، نحو 80% من صادرات تركيا في 2023، أي نحو 10,2 مليارات دولار.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024، بلغت إيرادات صادرات الصناعات الدفاعية 3,7 مليارات دولار، بزيادة 9.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وفقا لرئيس هيئة الصناعية الدفاعية التركية هالوك غورغون.

وأسفر آخر هجوم استهدف كنيسة في إسطنبول في يناير/ كانون الثاني الماضي عن مقتل شخص، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وسبق أن نفذ حزب العمال الكردستاني هجوما في أنقرة أمام مفوضية الشرطة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل المهاجمَين وإصابة شرطيَين بجروح.