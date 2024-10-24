بوتين يحذر من حرب شاملة بالمنطقة وشي يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط، في حين دعا نظيره الصيني شي جين بينغ إلى وقف النار في قطاع غزة ومنع "تمدد الحرب" بلبنان.

وقال بوتين -الذي كان يجلس بجانب نظيره الصيني شي جين بينغ- في اجتماع لـ"مجموعة بريكس" بمدينة قازان الروسية على نهر فولغا "القتال الذي بدأ قبل عام في غزة امتد الآن إلى لبنان".

وتابع قائلا "تأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا. كما يزداد مستوى المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل كبير. الأمر يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة".

وأكد الرئيس الروسي أن دوامة العنف لن تنتهي إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تتعايش بسلام مع إسرائيل، مشددا على ضرورة وقف العنف وتقديم مساعدة حيوية للضحايا.

وأضاف الرئيس الروسي "المهمة الملحة هي بلا شك إطلاق عملية سياسية شاملة لحل المشكلة في الشرق الأوسط بأكملها" واصفا التوتر في المنطقة بأنه "مصدر قلق"، و"تفاقم لنزاع يعود إلى فترة طويلة".

من جهته، دعا الرئيس الصيني إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، والحؤول دون اتساع نطاق المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال شي جين بينغ خلال كلمة أمام قمة دول مجموعة بريكس "علينا أن نواصل الدفع من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، وإحياء حل الدولتين ووقف تمدد الحرب في لبنان. ويجب ألا يحصل المزيد من المعاناة والدمار في فلسطين ولبنان".