بوتين يحذر من حرب شاملة في الشرق الأوسط

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بريكس في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، من أن الشرق الأوسط بات على شفا حرب شاملة، وذلك بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. وجاءت تصريحات بوتين في وقت تواجه فيه روسيا دعوات دولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وركزت القمة التي حضرها أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل كبير على النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تصدر عن القمة أي خطوات محددة لإنهاء أي من الحربين.

من جانبه، شدد شي على ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة بين بكين وبرازيليا قد تكون الفرصة الأهم لتحقيق السلام. كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وعودة الحل القائم على مبدأ الدولتين.

انتقادات للمنظمات الدولية

فيما انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مشاركته في القمة، المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لفشلها في وقف الصراعات في المنطقة. وقال بزشكيان "نيران الحرب لا تزال مشتعلة في قطاع غزة ولبنان، فيما تفتقر المؤسسات الدولية إلى الفعالية اللازمة لإخماد هذه الأزمة".

بدوره، شدد بوتين على ضرورة إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين إذا لم يحصلوا على دولتهم المستقلة، فإن "الظلم التاريخي" سيستمر، وسيظل الشرق الأوسط في حالة توتر دائم.

وأصدر زعماء دول مجموعة بريكس بيانا خلال القمة أكدوا فيه على دعمهم لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة داخل حدود 1967. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حضر القمة للمشاركة في هذه المناقشات.

وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا، جدد بوتين تحذيراته بشأن المساعي الدولية لهزيمة روسيا، واصفا هذه المحاولات بأنها "واهمة" ولا تستند إلى فهم صحيح لتاريخ روسيا. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تواجه فيه روسيا ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

سلام عادل

وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة، ودعا إلى "سلام عادل" في أوكرانيا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام في المناطق المتوترة الأخرى مثل السودان.

وحذر بوتين من أن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم بشكل متسارع، مشيرا إلى أن الصراع قد يمتد ليشمل دولا أخرى في المنطقة، كما أن المواجهة بين إسرائيل وإيران تزداد خطورة. وأكد الرئيس الروسي أن المهمة الأساسية الآن هي إطلاق عملية سياسية شاملة لحل المشكلات في الشرق الأوسط.