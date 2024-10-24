بزشكيان يندد بعدم فاعلية الأمم المتحدة في إخماد نيران المنطقة

ندد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بعدم فاعلية الأمم المتحدة في "إخماد النيران" المندلعة في المنطقة حيث تخوض إسرائيل حربين في قطاع غزة ولبنان، وتتوعد بالرد على هجوم صاروخي شنته طهران.

وقال بزشكيان، في كلمته أمام قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية، "لا تزال نار الحرب مستعرة في فلسطين في قطاع غزة، وفي المدن اللبنانية"، مشيرا إلى أن "المنظمات الدولية" وخصوصا الأمم المتحدة "لا تتمتع بالفاعلية اللازمة لإخماد نيران هذه الأزمة".

والأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقاعس الأمم المتحدة بأنه "كارثة"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي.

كما قال بزشكيان إن الدعم الأميركي والغربي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل شجعه على مواصلة جرائمه.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في قازان في وقت تشن فيه إيران حملة دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، ولتخفيف التوترات الإقليمية.

وتوعدت إسرائيل إيران بدفع "ثمن باهظ" لإطلاقها نحو 200 صاروخ على أراضيها في الأول أكتوبر/تشرين الأول.

ووصفت طهران هجومها بأنه رد على غارة إسرائيلية على بيروت نهاية سبتمبر/أيلول أودت باللواء الإيراني عباس نيلفروشان والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي يحظى حزبه بدعم مالي وعسكري من إيران، واغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو/تموز في عملية نسبتها إلى إسرائيل.