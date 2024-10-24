سلطات باكستان تطلق سراح زوجة عمران خان بكفالة

أطلقت السلطات الباكستانية سراح بشرى بيبي زوجة عمران خان رئيس الوزراء السابق المسجون، اليوم الخميس، بعد دفع كفالة في قضية مرتبطة ببيع غير قانوني لهدايا مقدمة إلى الدولة، وذلك بعد قضائها نحو 9 أشهر في السجن.

ووافقت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الأربعاء، على إخلاء سبيل بشرى بكفالة، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الخاصة اليوم قرارا بالإفراج عنها.

وأفرجت السلطات عن بيبي من سجن أديالا في مدينة روالبندي المتاخمة للعاصمة إسلام آباد، وكانت قد ألقت القبض عليها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخان موجود في السجن نفسه الذي كانت زوجته نزيلة فيه، حيث يقضي عقوبته هناك منذ أغسطس/آب من العام الماضي في قضية منفصلة.

وكانت بشرى بيبي مستشارة عمران خان، تزوجت منه عام 2018، وهي من عائلة محافظة، وأثار زواجها من عمران خان الجدل في حينه علما بأنها زوجته الثالثة.