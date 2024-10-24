الدفاع المدني: توقف عملنا بشمال غزة والوضع كارثي

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر الخميس، توقف عمله كاملا في محافظة الشمال، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 من عناصره واستهداف 3 آخرين بشكل مباشر، وقصف مركبة الإطفاء الوحيدة شمال القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة أنس الشريف بإصابة عدد من طواقم الدفاع المدني في بيت لاهيا شمال القطاع بعد استهدافهم بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة

وأضاف المراسل أن طائرات الكواد كابتر حلقت فوق سيارات الدفاع المدني في بيت لاهيا وطالبتهم بترك سيارات الإطفاء والإسعاف والتوجه لنقطة الجيش في محيط المستشفى الإندونيسي، قبل أن تقوم طائرة مسيرة بقصفها.

وقال عناصر الدفاع المدني في مؤتمر صحفي "لقد توقف عملنا كليا في محافظة الشمال، والوضع أصبح كارثيا هناك، والمواطنون الموجودون باتوا من دون خدمات إنسانية".

وأضاف أحد عناصر الدفاع المدني في المؤتمر "لقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في منطقة الشيخ زايد 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول".

كارثة انسانية وإعلان خطير الان pic.twitter.com/GEfa368ARF — حسام شبات (@HossamShabat) October 23, 2024

وأوضح أن دبابة إسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع، وأضرمت النيران فيها، مؤكدا انقطاع الاتصال بـ 3 من عناصر الدفاع المدني بعد أن استهدفتهم طائرة إسرائيلية مسيرة قبل ساعات في بيت لاهيا.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من شمال قطاع غزة بالتزامن مع استمرار مساعي جيش الاحتلال بإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق على مخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة بمحافظة شمال القطاع، قبل أن يعلن اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة" بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أميركي واسع وعلى مرأى من العالم كله، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت حتى ظهر أمس الثلاثاء 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية.