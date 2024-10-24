الخطوط القطرية تعلق رحلاتها إلى 3 دول حتى إشعار آخر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى العراق وإيران ولبنان حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

كما أشارت الشركة القطرية إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها الجوية إلى الأردن خلال ساعات النهار فقط.

وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، وستوافي عملاءها بالتحديثات، مؤكدة أن سلامة مسافريها تبقى دائما على رأس أولوياتها.

وأمام التوترات الناجمة عن حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ عام، علقت عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها الجوية إلى لبنان وإيران، على خلفية المخاوف من تصعيد التوتر في المنطقة.

كما أُجبرت شركات الطيران التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط وجنوب آسيا على الطيران في مسار أكثر التفافا.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا عنيفة على قطاع غزة، ووسعت نطاق حربها منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، وغزو بري.

ويوميا، يرد حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات إسرائيلية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم الانتقامي الإيراني لتوجيه ضربة كبيرة ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.