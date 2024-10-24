الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني على مطار الحديدة

قالت جماعة أنصار الله (الحوثي)، مساء الأربعاء، إن التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في خبر مقتضب أن ما وصفته بالعدوان الأميركي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بغارتين، من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية نتجت عن القصف.

ويقع مطار الحديدة جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب بين الحكومة والحوثيين قبل نحو 10 سنوات كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بشأن هذا القصف.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وشنت مقاتلات إسرائيلية في 20 يوليو/تموز الماضي غارات عنيفة على محافظة الحديدة أدت لقتلى وجرحى، بعد يوم من قصف جماعة الحوثي مبنى في وسط تل أبيب أدى لمقتل عسكري إسرائيلي وسقوط عدة جرحى.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها على السفن، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.