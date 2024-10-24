الجيش السوداني يستعيد مدينة السوكي في طريقه إلى عاصمة ولاية سنار

قال مصدر عسكري رفيع للجزيرة إن قوات من الجيش السوداني استعادت السيطرة على مدينة السوكي بولاية سنار جنوب شرقي السودان، من قوات الدعم السريع.

وكانت مصادر سودانية قالت للجزيرة نت إن الجيش السوداني ألحق أمس الأربعاء الهزيمة بقوات الدعم التي كانت تسيطر على مدينة الدندر بولاية سنار بعد قتال شرس، وأحكمت سيطرتها على المدينة.

وتعتبر مدينة الدندر منطقة إستراتيجية من الناحية العسكرية، حيث يقع عليها الجسر الوحيد على نهر الدندر.

وتسمح السيطرة عليها لقوات الجيش الموجودة شرق نهر الدندر بحرية الحركة نحو مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار والمناطق الأخرى القريبة منها التي يسيطر عليها الدعم السريع.

يشار إلى أن مدن سنجة والدندر والسوكي قد سيطر عليها الدعم السريع نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش والدعم السريع حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.