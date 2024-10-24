الاحتلال يقتحم مخيمات في نابلس ويعتقل فلسطينيين بالخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيمات بنابلس شمالي الضفة الغربية، في حين اعتقلت قواته عددا من الفلسطينيين أثناء اقتحامها مخيم الفوار بالخليل جنوب غرب الضفة.

وأفادت مصادر للجزيرة باقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال اقتحم المخيمين بعدد من الدوريات رفقة جرافة عسكرية، مع سماع صوت إطلاق نار، ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الاحتلال انتشر في عدة أماكن بمخيم بلاطة، قبل أن ينسحب من المخيم باتجاه مخيم عسكر القديم.

وقد أصيب، مساء الأربعاء، 4 فلسطينيين بعد أن صدمت مركبتهم آلية عسكرية إسرائيلية، في حين أصيب خامس بعدما ضربه أفراد من الجيش الإسرائيلي قرب قرية عزموط، شرقي نابلس.

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الفوار ومدينة دورا بالخليل في الضفة الغربية.

ونفذت آليات عسكرية إسرائيلية اقتحامات لحي البالوع في مدينة البيرة وبلدة دير أبو مشعل غربي رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت البلدة بعدة آليات، جابت شوارع وأحياء البلدة، في وقت دهم فيه جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المدمع على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.