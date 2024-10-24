استطلاعان للرأي يظهران تقدم ترامب على هاريس

أظهر استطلاعان للرأي تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وذلك قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر أن تجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" ونشرت نتائجه اليوم الخميس فإن ترامب يتقدم على هاريس في قضايا الاقتصاد.

وذكرت الصحيفة أن 44% ممن شاركوا في الاستطلاع عبّروا عن ثقتهم في قدرة ترامب على التعامل مع القضايا الاقتصادية مقابل 43% لهاريس.

وفي استطلاع آخر للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الأربعاء تبين أن الرئيس الأميركي السابق يتقدم على هاريس بنسبة 47 إلى 45%.

وشمل الاستطلاع 1500 ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 2.5 نقطة مئوية.