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أول زيارة عائلية لأوجلان بسجنه التركي منذ 43 شهرا

(FILES) -- A file photo taken on September 28, 1993 shows Kurdish rebel chief Abdullah Ocalan giving a press conference in Masnaa on the Lebanon-Syria border. Kurdish rebel leader Abdullah Ocalan has confirmed he will call for a "historic" ceasefire on March 21, 2013, the day of the Kurdish New Year, a pro-Kurdish lawmaker told reporters on March 18, 2013 in Istanbul after meeting the jailed PKK chief. AFP PHOTO / JOSEPH BARRAK
أوجلان اعتقل في فبراير/شباط 1999 بعد إدانته بتهمة قيادة تمرد مسلح ضد تركيا (الفرنسية)
24/10/2024-|آخر تحديث: 24/10/202411:06 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تلقى الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، أمس الأربعاء أول زيارة من عائلته منذ 43 شهرا، حسبما أفاد به ابن أخيه اليوم الخميس.

وكتب عمر أوجلان، النائب في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، على منصة إكس، أن "آخر لقاء مباشر لنا مع عبد الله أوجلان كان في الثالث من مارس/آذار 2020. وكعائلة، التقينا أوجلان بعد سنوات يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024".

وطالب بـ"استمرار الزيارات العائلية الروتينية، وهي حق قانوني، مهما كانت الظروف"، حيث لم يتمكن محاموه من زيارته منذ أغسطس/آب 2019.

يشار إلى أن أوجلان قد نادى في عامي 2014 و2015 إلى إنهاء التمرد ضد الدولة التركية، وذلك في إطار مساعيه لإيجاد حل سلمي للقضية الكردية.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أوجلان في فبراير/شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي وسجنته في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول بعد إدانته بتهمة قيادة تمرد مسلح ضد تركيا، وحكم عليه القضاء التركي بالإعدام، ثم خففه إلى السجن المؤبد.

وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني -الذي أسسه أوجلان- ضمن التنظيمات الإرهابية.

وتتزامن الزيارة العائلية الحالية لأوجلان مع حادث إطلاق نار استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة أمس الأربعاء وتسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وحمّلت الحكومة التركية مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني.

وإثر الهجوم، أعلنت تركيا قصف مواقع تابعة للحزب في كل من العراق وسوريا.

المصدر : الفرنسية

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