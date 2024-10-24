أوكرانيا تعلن إسقاط 40 مسيرة روسية وبوتين يتحدث عن "وهم" الغرب

أعلنت أوكرانيا -اليوم الخميس- إسقاط 40 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية، واتهمتها بإعدام 4 جنود أوكرانيين أسرى بمنطقة دونيتسك، في وقت أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سعي الغرب لإلحاق الهزيمة ببلاده في ميدان المعركة هو "وهم".

وقالت أوكرانيا اليوم إنها أسقطت 40 من أصل 50 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية، في حين اختفت 7 طائرات من على شاشات الرادار.

وأضافت أن هناك طائرة مسيرة واحدة لا تزال في المجال الجوي الأوكراني بينما عادت طائرتان أخريان نحو روسيا وروسيا البيضاء.

وتستعين أوكرانيا بأنظمة الحرب الإلكترونية للتشويش على أنظمة الملاحة للطائرات المسيرة، مما يؤدي -على الأغلب- إلى اختفائها عن الرادارات أو تغيير مسارها.

إعدام أسرى

وفي تطور آخر، قالت أوكرانيا إن القوات الروسية أعدمت 4 جنود أوكرانيين أسرى في منطقة دونيتسك الشرقية، في أحدث اتهام بجريمة حرب منذ حرب موسكو على أوكرانيا قبل ما يقرب من 3 سنوات.

وأوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن 4 جنود يقاتلون في الحرس الوطني تم القبض عليهم في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالقرب من بلدة سيليدوف في منطقة دونيتسك، حيث تتقدم القوات الروسية.

وقال المدعي العام -في بيان له- إنه "في اليوم التالي، استعادت قوات الدفاع مواقعها المفقودة وعثرت على جثث الجنود الأوكرانيين القتلى خلال عملية بحث".

وقال البيان الصادر من كييف إن "قتل أسرى الحرب يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، ويصنف على أنه جريمة دولية خطيرة"، مضيفا أن تحقيقا في جريمة حرب في الحادث بدأ.

يذكر أن موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بإعدام أسرى حرب بين جنود كل منهما. وقالت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إن القوات الروسية قتلت أكثر من 100 أسير حرب في الحجز الروسي.

وتقول الأمم المتحدة إنها وثقت عديدا من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ضد أسرى الحرب، بما في ذلك حالات الإعدام بإجراءات موجزة لكل من السجناء الروس والأوكرانيين.

تصريحات بوتين

سياسيا، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- أنه من "الوهم" السعي لهزيمة روسيا في ميدان المعركة في أوكرانيا، حيث تحقق القوات الروسية تقدما في الشرق بعد 32 شهرا من الحرب.

وقال بوتين، أمام قمة بريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية اليوم الخميس، "إنهم لا يخفون هدفهم المتمثل في إلحاق هزيمة إستراتيجية ببلادنا"، في إشارة إلى الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا عسكريا. وأضاف "إنها حسابات وهمية لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الذين لا يعرفون تاريخ روسيا ولا يأخذون في الاعتبار وحدتها التي نسجتها على مدى قرون".