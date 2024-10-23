هاريس تحذر ترامب من إعلان فوزه قبل الأوان

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس إن فريقها مستعد لتحدي دونالد ترامب إذا حاول إعلان فوزه قبل الأوان في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت هاريس لشبكة "إن بي سي نيوز" قبل أسبوعين فقط من يوم الانتخابات أنها تركز أولا على التغلب على المرشح الجمهوري، مؤكدة أن الديمقراطيين "لديهم الموارد والخبرة" إذا حاول ترامب تخريب الانتخابات.

واتهمت ترامب بمحاولة التراجع عن انتخابات حرة ونزيهة، والذي "لا يزال ينكر إرادة الشعب، والذي حرض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول الأميركي وتعرض نحو 140 من ضباط إنفاذ القانون للهجوم، بعضهم قتلوا"، معتبرة أن "هذه مسألة خطيرة للغاية".

واتُهم ترامب جنائيا بمحاولة إلغاء انتخابات 2020، ويرفض الاعتراف بخسارته أمام الرئيس جو بايدن.

وبعد محاولة قانونية فاشلة لإلغاء النتائج قام حشد من أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وهاجموا سلطات إنفاذ القانون، في محاولة لوقف التصديق على نتيجة السباق.