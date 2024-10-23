حزب الله ينعى رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين

نعى حزب الله اليوم الأربعاء رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين بعد تأكيد مقتله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع.

وقال الحزب في بيان "ننعى السيد هاشم صفي الدين الذي ارتحل إلى ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية"، دون توضيح هوية العناصر الذين قضوا معه في الغارة.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أمس الثلاثاء أنه قتل صفي الدين وقادة عسكريين آخرين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وزعم أن أكثر من 25 عنصرا من ركن الاستخبارات في حزب الله كانوا داخل مقر القيادة الذي استهدف في الغارة الإسرائيلية، ومن بينهم مسؤول التجميع الجوي صائب عياش ومسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا محمود محمد شاهين.

وكان مصدر أمني لبناني أكد للجزيرة بعد الغارة أن حزب الله فقد الاتصال مع رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين بعد الضربات المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المصدر حينها إن صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة.

وخلال الأسابيع الماضية منع الجيش الإسرائيلي فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى موقع الغارة التي استهدفت صفي الدين.

وتردد اسم هاشم صفي الدين المولود عام 1964 كخليفة محتمل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.