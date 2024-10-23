أخبار

عاجل | حزب الله ينعى رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين

23/10/2024-|آخر تحديث: 23/10/202405:51 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان