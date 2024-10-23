عاجل,
أخبار

عاجل| القسام: أوقعنا قتلى وجرحى في هجومنا على مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية في جباليا

23/10/2024

التفاصيل بعد قليل..

 

 

المصدر : الجزيرة

إعلان