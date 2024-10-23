عاجل | الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى

الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا

التفاصيل بعد قليل..