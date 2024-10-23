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عاجل | الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون
23/10/2024-|آخر تحديث: 23/10/202408:18 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى
الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة