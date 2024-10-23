شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان و إيران

مددت عدد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها الجوية إلى لبنان وإيران، على خلفية المخاوف من تصعيد التوتر في المنطقة.

وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران -اليوم الأربعاء- أنها مددت قرار تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 28 فبراير/شباط المقبل "بسبب النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله".

ويشمل التعليق كل الشركات المنضوية ضمن مجموعة "لوفتهانزا" الكبرى أوروبيا في مجال النقل الجوي، والتي تشمل الخطوط الجوية النمساوية "أوستريان" و"براسلز إيرلاينز" و"سويس" و"كارغو".

ومن المقرر أن توقف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية حتى نهاية فبراير/شباط المقبل، بحسب البيان، بعدما أفادت في وقت سابق بأن التعليق سيستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما أعلنت المجموعة وقف الرحلات إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل بسبب التوقعات بتعرض إيران لرد عسكري إسرائيلي بعدما نفذت هجوما صاروخيا على إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما ألغت شركتا "الخطوط الجوية التركية" و"بيغاسوس للطيران" رحلاتهما المقررة إلى إيران حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب احتمال شن إسرائيل هجوما على طهران.

وذكرت وكالة الأناضول أن بيغاسوس ستوقف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ومدينتي شيراز وأصفهان حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، تضمنت وثائق أميركية مسربة تقريرا لـ"وكالة الاستخبارات المرئية" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفاصيل العمليات التحضيرية خلال الأيام الأخيرة في عدة قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك نقل أسلحة متقدمة، مخصصة لمهاجمة إيران.

وحسب وسائل إعلام عبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم الانتقامي الإيراني لتوجيه ضربة كبيرة ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.